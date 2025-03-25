Первый пошёл: за квартиры для мигрантов начали увольнять глав муниципалитетов

Ирина Котова Как все это противно читать и осознавать, что мигранты укореняются здесь благодаря продажным чинушам, ну и когда этот беспредел закончится, доколе?

св спивак виктор и что дальше?кто и как вернет казне деньги просраные проходимцами?пусть все сие начудил пусть из своего кармана платят и только так!