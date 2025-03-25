Русский компас Фото: ТГ-канал "Многонационал". Не все, оказывается, неприкасаемые, как прославившаяся Купецкая.
Первый пошёл: за квартиры для мигрантов начали увольнять глав муниципалитетов
Комментарии
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Ирина Котова
Как все это противно читать и осознавать, что мигранты укореняются здесь благодаря продажным чинушам, ну и когда этот беспредел закончится, доколе?
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1 д.
св
спивак виктор
и что дальше?кто и как вернет казне деньги просраные проходимцами?пусть все сие начудил пусть из своего кармана платят и только так!
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
....."Ханжа, сударь!!... Чужих одаривает, а своих поедом ест".... Когда это было сказано?... И НИЧЕГО С ТЕХ ПОР НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ...
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1 д.
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