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«Дом.РФ» заметил ускорение роста цен на новостройки

«Дом.РФ» заметил ускорение роста цен на новостройки

Цены в новостройках стали расти быстрее из-за восстановления продаж на фоне активизации выдачи ипотеки по льготным программам и распространения рассрочки от застройщиков К концу зимы 2025 года рост цен в новостройках ускорился — в среднем по России первичное жилье в феврале подрожало на 0,9% против 0,2% в январе.

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