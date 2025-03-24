«Дом.РФ» заметил ускорение роста цен на новостройки

Цены в новостройках стали расти быстрее из-за восстановления продаж на фоне активизации выдачи ипотеки по льготным программам и распространения рассрочки от застройщиков К концу зимы 2025 года рост цен в новостройках ускорился — в среднем по России первичное жилье в феврале подрожало на 0,9% против 0,2% в январе.