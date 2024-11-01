Сыгран восьмой тур чемпионата Европы по шахматам среди ветеранов (50+)

Двоевластие установилось на чемпионате Европы по шахматам среди ветеранов (старше 50 лет) в Линьяно-Саббьядоро (Италия) после восьмого тура 1 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.