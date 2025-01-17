Александр Цыбульский исполнил мечту семилетней Александры из Вельска

Девочка мечтала о большом игровом комплексе для дома с горкой, бассейном с шариками и качелями— Узнал, что Саша не единственный ребенок в семье, отправил сюрпризы и ее родным: старшей сестре Валерии — конструктор, а двойняшкам Мирону и Милане — бизиборд.