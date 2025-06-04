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Механики рассказали, как адаптируют гражданскую технику под нужды бойцов ВС РФ

Механики рассказали, как адаптируют гражданскую технику под нужды бойцов ВС РФ

РИА Новости/Станислав Красильников За каждой победой наших бойцов долгие часы работы механиков. Они совершенствуют не только дроны или оружие, важно, чтобы каждая машина или мотоцикл в нужный момент не подвели штурмовиков, особенно на важнейшем участке в ДНР, где противника выбивают из Часова Яра.

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