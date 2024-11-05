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Царьград

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Американский шпион России Мартиндейл рассказал о просьбах украинцев уехать в США

Американский шпион России Мартиндейл рассказал о просьбах украинцев уехать в США

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, всё время СВО работавший на Украине в интересах России, рассказал о своих разговорах с украинскими военнослужащими.

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