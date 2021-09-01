РЕН ТВ Новости

194 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кто Где
    Сажать только не надо, он не виноват - у него кровь горячая.Безработный убил ...
  • Lehanaizhe
    че они все дикие такие?Безработный убил ...
  • хохлошумер
    Зае...ли эти чурки!Безработный убил ...

В ООН расскажут о нарушениях в Крыму, не побывав на полуострове

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушении прав человека в Крыму. При этом создатели доклада не были на территории полуострова, всю информацию они собрали дистанционно с территории Украины, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх