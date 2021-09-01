В ООН расскажут о нарушениях в Крыму, не побывав на полуострове

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушении прав человека в Крыму. При этом создатели доклада не были на территории полуострова, всю информацию они собрали дистанционно с территории Украины, передает РИА Новости.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушении прав человека в Крыму. При этом создатели доклада не были на территории полуострова, всю информацию они собрали дистанционно с территории Украины, передает РИА Новости.
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