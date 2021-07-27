«Торонто» обменял права на защитника Гринуэя в «Бостон». Это младший брат форварда «Уайлд»

«Торонто» обменял права на защитника Джеймса Гринуэя в «Бостон». 23-летний игрок (195 см, 96 кг) был выбран «Лифс» на драфте НХЛ-2016 под общим 72-м номером.
Популярные статьи
- Мирончик-Иванова о Тимановской: «За что ее должны посадить? У нас в стране нет статьи, по которой можно получить срок за критику федерации»
- ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища легкоатлетке Тимановской
- Светлана Тихановская: «Бегунья Тимановская – доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если заговорит»
Свежие комментарии