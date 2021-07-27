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«Торонто» обменял права на защитника Гринуэя в «Бостон». Это младший брат форварда «Уайлд»

«Торонто» обменял права на защитника Джеймса Гринуэя в «Бостон».  23-летний игрок (195 см, 96 кг) был выбран «Лифс» на драфте НХЛ-2016 под общим 72-м номером.

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