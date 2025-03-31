Беременная звездная мама: Ида Галич в бикини на отдыхе у моря

Беременная блогер и телеведущая Ида Галич показала свою фигуру в бикини. На фоне яркого моря и солнечного настроения 34-летняя Ида Галич, находясь в “интересном положении”, поделилась снимком в личном блоге, на котором позировала перед зеркалом с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.