ФСБ задержала жителя Подмосковья за финансирование экстремистов

В Ульяновской области сотрудники ФСБ задержали 43-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в переводе денег на счета запрещённой в России организации.
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