В Рязанской области ищут пропавшую 21-летнюю девушку

Девушка пропала 30 сентября, рост 170 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения была в коричневой кофте с капюшоном, черных штанах и коричневых кроссовках.
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