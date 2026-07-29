Кулинария>Булочки «Творожные» с повидлом!

Булочки «Творожные» с повидлом Разминаю творог вилкой — пеку булочки «Творожные» с повидлом: мягкие, воздушные, с хрустящей корочкой Отказалась от сухих булочек в пекарне — готовлю «Творожные булочки» с повидлом: нежнее, мягче и без химии.
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