Кулинария>Булочки «Творожные» с повидлом!

Булочки «Творожные» с повидлом Разминаю творог вилкой — пеку булочки «Творожные» с повидлом: мягкие, воздушные, с хрустящей корочкой Отказалась от сухих булочек в пекарне — готовлю «Творожные булочки» с повидлом: нежнее, мягче и без химии.