Politico: Конфликт с Ираном угрожает британской экономике

Конфликт США и Ирана угрожает британской экономике. Банк Англии предупреждает о росте цен на нефть. Несмотря на меморандум 18 июня, обострение продолжается, угрожая стабильности мировой торговли нефтью и СПГ через Ормузский пролив.
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