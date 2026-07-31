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Царьград

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Politico: Конфликт с Ираном угрожает британской экономике

Politico: Конфликт с Ираном угрожает британской экономике

Конфликт США и Ирана угрожает британской экономике. Банк Англии предупреждает о росте цен на нефть. Несмотря на меморандум 18 июня, обострение продолжается, угрожая стабильности мировой торговли нефтью и СПГ через Ормузский пролив.

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