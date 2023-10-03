Русские ДРГ уже работают на Украине. Николаев взлетает на воздух. При этом Запад кидает украинскую клиентеллу - денег нет!

Статья обрадовала очень потому что про изводство военной техники наращивается и даже старое советское оружие проходит ремонт ии модернизацию увеличивается производство нового современного оружия. Горе для Украины будет. А наши бойцы и воюют еще хорошо- даже один идет против 6. Слава нашей армии!

валерии темников

".....а тех кто выживет отправят в лагеря" НЕТ НЕТ и НЕТ!!! Никаких лагерей! В лагерях нужно будет кормить, содержать не только хохлов, но и собак их охраняющих.. ЕСТЬ выход лучше, это создание РЕЗЕРВАЦИЙ за 70 параллелью.. Вывезли, ограничили территорию с возможностью само пропитания. Браслет с начинкой на шею или ногу, при пересечении границ резервации срабатывает автоматика и ... Писец к хохлу пришёл.