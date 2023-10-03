ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Салов
    Автору очень нравится всё иностранное,есть отличное слово уничтожены,нет надо сказать аннигилировали,и потом почему в...Наши аннигилирова...
  • Волков Владимир
    А вы знаете сколько мы производим сами?Русские ДРГ уже р...
  • валерии темников
    ".....а тех кто выживет отправят в лагеря"  НЕТ НЕТ и НЕТ!!!  Никаких лагерей!  В лагерях нужно будет кормить, содерж...Русские ДРГ уже р...

Русские ДРГ уже работают на Украине. Николаев взлетает на воздух. При этом Запад кидает украинскую клиентеллу - денег нет!

Русские ДРГ уже работают на Украине. Николаев взлетает на воздух. При этом Запад кидает украинскую клиентеллу - денег нет!

Юрий Кот Русская армия продолжает бить по военным объектам Украины. Но в этот раз удары наносятся не только привычным "Геранями", "Искандерами" или ФАБами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Статья обрадовала очень  потому что  про изводство  военной техники наращивается и даже старое советское  оружие проходит ремонт ии модернизацию  увеличивается производство нового современного оружия. Горе  для Украины будет. А наши бойцы  и воюют  еще хорошо- даже один идет против 6.  Слава нашей армии!
Ответить
25 мин.
валерии темников
&quot;.....а тех кто выживет отправят в лагеря&quot;  НЕТ НЕТ и НЕТ!!!  Никаких лагерей!  В лагерях нужно будет кормить, содержать не только хохлов, но и собак их охраняющих.. ЕСТЬ выход лучше, это создание РЕЗЕРВАЦИЙ за 70 параллелью..  Вывезли, ограничили территорию с возможностью само пропитания.   Браслет с начинкой на шею или ногу, при пересечении границ резервации срабатывает автоматика  и ...    Писец к хохлу пришёл.
Ответить
22 мин.
Волков Владимир
А вы знаете сколько мы производим сами?
Ответить
16 мин.

Картина дня

наверх