Юрий Кот Русская армия продолжает бить по военным объектам Украины. Но в этот раз удары наносятся не только привычным "Геранями", "Искандерами" или ФАБами.
Русские ДРГ уже работают на Украине. Николаев взлетает на воздух. При этом Запад кидает украинскую клиентеллу - денег нет!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Статья обрадовала очень потому что про изводство военной техники наращивается и даже старое советское оружие проходит ремонт ии модернизацию увеличивается производство нового современного оружия. Горе для Украины будет. А наши бойцы и воюют еще хорошо- даже один идет против 6. Слава нашей армии!
Ответить
25 мин.
валерии темников
".....а тех кто выживет отправят в лагеря" НЕТ НЕТ и НЕТ!!! Никаких лагерей! В лагерях нужно будет кормить, содержать не только хохлов, но и собак их охраняющих.. ЕСТЬ выход лучше, это создание РЕЗЕРВАЦИЙ за 70 параллелью.. Вывезли, ограничили территорию с возможностью само пропитания. Браслет с начинкой на шею или ногу, при пересечении границ резервации срабатывает автоматика и ... Писец к хохлу пришёл.
Ответить
22 мин.
Волков Владимир
А вы знаете сколько мы производим сами?
Ответить
16 мин.
Свежие комментарии