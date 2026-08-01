Bloomberg: состояние российских миллиардеров в 2026 году сократилось на $5 млрд

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2026 года сократилось на $5,02 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается на основе стоимости акций компаний и других активов.
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