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Газета.ру

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Bloomberg: состояние российских миллиардеров в 2026 году сократилось на $5 млрд

Bloomberg: состояние российских миллиардеров в 2026 году сократилось на $5 млрд

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2026 года сократилось на $5,02 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается на основе стоимости акций компаний и других активов.

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