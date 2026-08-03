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«А может просто не завозить?»: в РФ за полгода въехали почти 5 млн иностранцев и лиц без гражданства – на территории страны их 6,4 млн

«А может просто не завозить?»: в РФ за полгода въехали почти 5 млн иностранцев и лиц без гражданства – на территории страны их 6,4 млн

Телеканал "78" В Совбезе РФ опубликовали отчёт о миграционной ситуации на фоне тысяч сообщений в соцсетях, демонстрирующих, почему россиянам очень нужны хорошие новости по теме.

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Комментарии
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Ирина Клюева
Не только русских возмущает то, что Россию превращают в средневековый кишлак!
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1 м.
Элина Смирнова
Кто то на верху тащит этих сук сюда.
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1 м.
НП
Наталья Павлова
&quot;...В первом полугодии 2026 года в Российскую Федерацию въехало 4,8 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 8 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года...&quot; А может на 8% меньше их въехало потому, что начинают заканчиваться те, кто рвался к халяве в России? Ну так лет через 10-15 созреют новые желающие приехать в Россию, чтобы безнаказанно преступать Законы РФ, желающие получить российское гражданство ради получения различных выплат и квартир, обойдя россиян, а потом насмехаясь над глупыми русскими.
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1 м.