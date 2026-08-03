«А может просто не завозить?»: в РФ за полгода въехали почти 5 млн иностранцев и лиц без гражданства – на территории страны их 6,4 млн

НП

Наталья Павлова

"...В первом полугодии 2026 года в Российскую Федерацию въехало 4,8 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 8 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года..." А может на 8% меньше их въехало потому, что начинают заканчиваться те, кто рвался к халяве в России? Ну так лет через 10-15 созреют новые желающие приехать в Россию, чтобы безнаказанно преступать Законы РФ, желающие получить российское гражданство ради получения различных выплат и квартир, обойдя россиян, а потом насмехаясь над глупыми русскими.