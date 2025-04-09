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Врач предостерег от опасной ошибки при помощи сбитому самокатом человеку

Врач предостерег от опасной ошибки при помощи сбитому самокатом человеку

При оказании первой помощи человеку, которого сбил самокат, важно не допустить нескольких опасных ошибок, предостерег россиян травматолог-ортопед, вертебролог, руководитель лаборатории патологии позвоночника, ведущий научный сотрудник СПБ НИИФ Денис Наумов.

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