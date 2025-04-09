Врач предостерег от опасной ошибки при помощи сбитому самокатом человеку

При оказании первой помощи человеку, которого сбил самокат, важно не допустить нескольких опасных ошибок, предостерег россиян травматолог-ортопед, вертебролог, руководитель лаборатории патологии позвоночника, ведущий научный сотрудник СПБ НИИФ Денис Наумов.
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