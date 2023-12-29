Рудковская: «Все ждут  Билана и Киркорова, а трудности мы переживем»

Продюсер Яна Рудковская на премьере ледового шоу “Русалочка” в Москве, высказала свое личное мнение о появлении певцов Димы Билана и Филиппа Киркорова, которые участвовали в скандальной “голой” вечеринке Ивлеевой, сообщает Sport24.
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