Рудковская: «Все ждут  Билана и Киркорова, а трудности мы переживем»

Продюсер Яна Рудковская на премьере ледового шоу “Русалочка” в Москве, высказала свое личное мнение о появлении певцов Димы Билана и Филиппа Киркорова, которые участвовали в скандальной “голой” вечеринке Ивлеевой, сообщает Sport24.