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Рудковская: «Все ждут  Билана и Киркорова, а трудности мы переживем»

Продюсер Яна Рудковская  на премьере ледового шоу “Русалочка” в Москве, высказала свое личное мнение о появлении певцов Димы Билана и Филиппа Киркорова, которые участвовали в скандальной “голой” вечеринке Ивлеевой, сообщает Sport24.

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