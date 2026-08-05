Смолин предложил сделать устную часть в ЕГЭ более творческой

Рособрнадзор планирует ввести устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году и рассматривает её введение в экзамен по литературе в будущем, заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ).