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ДумаТВ

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Смолин предложил сделать устную часть в ЕГЭ более творческой

Смолин предложил сделать устную часть в ЕГЭ более творческой

Рособрнадзор планирует ввести устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году и рассматривает её введение в экзамен по литературе в будущем, заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ).

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Комментарии
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Александр Котов
Этому надзору заняться больше нечем.
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1 м.