Полицейский Дед Мороз поздравил детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» при поддержке членов Общественного совета при МВД по Республике Татарстан сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних продолжают поздравлять детей с наступающими новогодними праздниками.
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