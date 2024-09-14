Отобраны первые проекты Второго межбанковского финтех-акселератора

Платформа была запущена Ассоциацией российских банков в партнерстве с Банком Уралсиб в июне 2024 года 6 сентября в Ассоциации российских банков прошло открытое заседание Комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли.
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