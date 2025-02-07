Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов

Global Look Press / Danny Murphy / Icon Sportswire via Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 15 голов.
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