России должно быть наплевать на Гросси и Бахов

https://t.me/russkiy_malchik/1425Почему мы продолжаем сотрудничать с этими заложниками геополитического бандита? Откуда эта зависимость от международных структур? От всех этих ВТО, ВОЗ, МАГАТЭ, ОБСЕ и пр.
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