ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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  • Дмитрий Гурин
    То есть сначала был разработан проект а потом сделают обследование? Беняяя каму ты ты эти рейтузеля пытаешься втюхать...«ЗБ» разбирался, ...
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На двери подъезда в Останкинском установили допотопный «домофон»

На двери подъезда в Останкинском установили допотопный «домофон»

Жители 2-го подъезда дома 11 на улице Цандера опубликовали в соцсетях жалобу. Пишут, что коммунальщики вдруг заменили домофон, поставив не современную модель, а «какое-то недоразумение даже не из девяностых, а из восьмидесятых годов».

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