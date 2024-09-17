На двери подъезда в Останкинском установили допотопный «домофон»

Жители 2-го подъезда дома 11 на улице Цандера опубликовали в соцсетях жалобу. Пишут, что коммунальщики вдруг заменили домофон, поставив не современную модель, а «какое-то недоразумение даже не из девяностых, а из восьмидесятых годов».