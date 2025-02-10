Бекмансуров выбрал день для нападения, когда в пермском вузе было много людей

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, намеренно выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее количество студентов и специально стрелял по скоплениям людей, чтобы максимально увеличить число жертв.
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