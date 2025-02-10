ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Идиоты у власти по всей европе......Житель Эстонии на...
  • Людмила
    вот ещё одна гнида !😡Вопрос о присоеди...
  • Eduard
    Видали "демократию",издеваются самозванцы над народом как хотят.Русского населения чуть не половина,а гадят деревенск...Глава МВД Латвии ...

Бекмансуров выбрал день для нападения, когда в пермском вузе было много людей

Бекмансуров выбрал день для нападения, когда в пермском вузе было много людей

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, намеренно выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее количество студентов и специально стрелял по скоплениям людей, чтобы максимально увеличить число жертв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх