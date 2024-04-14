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Несекретные материалы

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В Польше украинцы выстроились в огромные очереди ради загранпаспортов

Украинцы хотят получить документы до того, как вступит в силу закон о мобилизации, по которому выдача паспортов за границей для военнообязанных будет осуществляться только после предъявления военного билета.

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