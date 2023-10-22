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Мировое обозрение

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Миграция: как проблему превратить в преимущество

Миграция: как проблему превратить в преимущество

Проблема миграции оказалась в центре внимания российского общества. СМИ и блогеры наперебой рассказывают о постоянных инцидентах с мигрантами, представителями этнических диаспор, саркастически называя их вслед за чиновниками «ценными специалистами», потребностью в которых де и обусловлена мягкая миграционная политика.

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