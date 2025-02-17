Ветеринар рассказала о влиянии питомцев на настроение людей

Зима — это время, когда некоторые сталкиваются с чувством хронической усталости. В этот период особенно важно заботиться о своем психоэмоциональном состоянии, и в этом могут помочь домашние животные, рассказала «Известиям» 17 февраля доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.