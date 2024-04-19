Прокуратура ФРГ возобновила дело о пропаже владельца OBI, якобы живущего в РФ

В Германии возобновлено расследование исчезновения владельца сети магазинов OBI Карла-Эривана Хауба. Согласно информации из пресс-службы прокуратуры Кельна, появились данные о том, что бизнесмен не погиб в 2018 году, а возможно скрывается в России.