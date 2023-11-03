Слоеный пирог с капустой и фаршем

Очень нежный и вкусный пирог с потрясающей корочкой. Есть его лучше сразу — с пылу с жару. ИНГРЕДИЕНТЫ Основные тесто слоеное 500 г индейка фарш 300 г капуста белокочанная 200 г морковь 50 г лук репчатый 50 г зелень рубленая 10 г соль по вкусу перец черный молотый по вкусу растительное масло 1 ст.