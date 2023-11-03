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Будет вкусно

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Слоеный пирог с капустой и фаршем

Слоеный пирог с капустой и фаршем

Очень нежный и вкусный пирог с потрясающей корочкой. Есть его лучше сразу — с пылу с жару.  ИНГРЕДИЕНТЫ Основные тесто слоеное  500 г индейка фарш  300 г капуста белокочанная  200 г морковь  50 г лук репчатый  50 г зелень рубленая  10 г соль  по вкусу перец черный молотый по вкусу растительное масло  1 ст.

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