EU Commandos Board 6th Russian 'Shadow Fleet' Tanker After Putin Threatened Reverse Action Another Russian 'shadow fleet' tanker has been boarded by European forces - and this time the provocative action took place in Mediterranean waters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым