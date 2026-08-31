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Zero Hedge

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EU Commandos Board 6th Russian 'Shadow Fleet' Tanker After Putin Threatened Reverse Action

EU Commandos Board 6th Russian 'Shadow Fleet' Tanker After Putin Threatened Reverse Action

EU Commandos Board 6th Russian 'Shadow Fleet' Tanker After Putin Threatened Reverse Action Another Russian 'shadow fleet' tanker has been boarded by European forces - and this time the provocative action took place in Mediterranean waters.

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