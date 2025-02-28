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Детектив счёл подозрительной одновременную смерть актёра Хэкмена и его жены

Юджин Хэкмен вместе с супругой Бетси Аракавой в 1992 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bart Sherkow Детектив из города Санта-Фе запросил ордер на обыск, так как усомнился в обстоятельствах, связанных с гибелью звезды «Супермена» Юджина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы.

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