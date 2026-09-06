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Мария Захарова прокомментировала обвинения Европы в адрес России по инциденту с беспилотником в Лейпциге

В начале сентября 2023 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала реакцию европейских стран на инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в аэропорту Лейпциг/Галле.

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