78.ru

406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Теперь так выглядят коренные питерцы, типичные славянеПолицейские задер...
  • Валентина Литвяк
    Он и сам похож на жида, в Питер нужен Собянин, срочно клонировать успешного городского ГлавуБеглов поздравил ...
  • Олег
    Потому что страной правят жидыБеглов поздравил ...

Двадцать жителей дома на Белградской эвакуировали из-за ночного пожара

Двадцать жителей дома на Белградской эвакуировали из-за ночного пожара

В ночь на воскресенье во Фрунзенском районе Петербурга произошёл пожар в многоэтажном здании. Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании в доме № 44, корпус 1 по Белградской улице поступило дежурному 5 декабря в 0:38.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх