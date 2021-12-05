Двадцать жителей дома на Белградской эвакуировали из-за ночного пожара

В ночь на воскресенье во Фрунзенском районе Петербурга произошёл пожар в многоэтажном здании. Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании в доме № 44, корпус 1 по Белградской улице поступило дежурному 5 декабря в 0:38.