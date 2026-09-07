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Ультракомпактная GeForce RTX 3060 без дополнительного питания от SRhonyra появилась в продаже за 495 долларов

Ультракомпактная GeForce RTX 3060 без дополнительного питания от SRhonyra появилась в продаже за 495 долларов

В продаже появилась необычная видеокарта GeForce RTX 3060 в исполнении SRhonyra. Устройство привлекло внимание благодаря ультракомпактному дизайну: оно занимает один слот расширения и имеет низкопрофильный форм-фактор.

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