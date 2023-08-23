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Адиев о предложении принять гражданство Казахстана: «Для меня большая честь. Но я попросил отложить этот вопрос до конца отборочного цикла»

Главный тренер сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев рассказал, что ему предложили получить гражданство Казахстана после успехов в сборной.

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