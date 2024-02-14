Посол РФ в США объяснил повышенный интерес американцев к интервью Путина

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону продолжает вызывать глубокий интерес у граждан США, что говорит об их попытках найти реалистичные оценки событий, происходящих в современном мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии