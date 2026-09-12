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Воронежские новости

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На пост зампреда Воронежского облсуда претендуют Алексей Привалов и Ираида Хныкина

На пост зампреда Воронежского облсуда претендуют Алексей Привалов и Ираида Хныкина

Алексей Привалов с апреля 2022 года возглавляет Хохольский районный суд, а Ираида Хныкина служит судьёй Воронежского областного суда более 15 лет.

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