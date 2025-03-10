Овечкин планирует вернуться в "Динамо" в 2026 году

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не планирует продлевать контракт, который заканчивается в 2026 году и собирается вернуться в московское "Динамо".
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