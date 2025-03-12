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ДТП с Канделаки, выкидыш Волочковой, внебрачная дочь от Гомиашвили. Слухи о женатом Сулеймане Керимове

ДТП с Канделаки, выкидыш Волочковой, внебрачная дочь от Гомиашвили. Слухи о женатом Сулеймане Керимове

Экономист знаменит не только гениальными предпринимательскими ходами, но и бурными романами. Спутницами Сулеймана Керимова нередко становились звезды шоу-бизнеса, а Анастасия Волочкова до сих пор называет его своим лучшим бывшим.

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Андрей
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