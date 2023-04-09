«Спартак» и «Динамо» сыграли 3:3, СКА победил ЦСКА, поражения «Реала» и «Челси», Вальверде ударил соперника в лицо, 150 очков Макдэвида и другие новости

1. «Спартак» и «Динамо» сыграли в огненную ничью (3:3) в 22-м туре чемпионата России: форвард красно-белых Александр Соболев сделал дубль, а также забил в свои ворота, голкипер Александр Селихов совершил два результативных ляпа, а судья Сергей Иванов поставил спорный пенальти в ворота бело-голубых на 87-й минуте.