«Спартак» и «Динамо» сыграли 3:3, СКА победил ЦСКА, поражения «Реала» и «Челси», Вальверде ударил соперника в лицо, 150 очков Макдэвида и другие новости

1. «Спартак» и «Динамо» сыграли в огненную ничью (3:3) в 22-м туре чемпионата России: форвард красно-белых Александр Соболев сделал дубль, а также забил в свои ворота, голкипер Александр Селихов совершил два результативных ляпа, а судья Сергей Иванов поставил спорный пенальти в ворота бело-голубых на 87-й минуте.
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