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Аргументы недели

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«Объедки со складов»: почему американский пакет ПВО не спасёт Украину от российских военных ударов

«Объедки со складов»: почему американский пакет ПВО не спасёт Украину от российских военных ударов

Госдепартамент США одобрил очередной пакет военной помощи Украине на сумму около $2,68 млрд, и на первый взгляд цифра выглядит внушительно.

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