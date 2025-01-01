🌥Синоптики пообещали резкое потепление Столбики термометра поднимутся до +6 градусов. Поэтому о зимних забавах новоаннинцам приходится только мечтать.
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🌥Синоптики пообещали резкое потепление Столбики термометра поднимутся до +6 градусов. Поэтому о зимних забавах новоаннинцам приходится только мечтать.