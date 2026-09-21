Овечкин в ожидании: как травма может изменить старт сезона «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин, один из самых ярких игроков современной НХЛ, оказался на больничном листе прямо перед стартом сезона.
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