Якимовский прокомментировал отмену результатов конкурса на пост генпрокурора

Прокурор Октавиан Якимовский, подавший заявку на должность главного прокурора Генеральной прокуратуры и набравший наибольшее количество баллов на собеседовании, но едва не ставший кандидатом для оценки в Предварительной проверочной комиссии, говорит, что разочарован тем, как было принято решение об отмене конкурса.