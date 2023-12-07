У глобалистов дела идут явно не в том направлении. Проблемы нарастают, словно снежный ком. Сначала Россия, проявив невиданную смелось, начала решать застарелую малороссийскую проблему и открыла фронт против евроатлантизма в Восточной Европе.
Есть третий фронт! Венесуэла начинает войну в тылу США
Комментарии
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Сергей Бунцов
Англойды в прошлом захватили территории ( или влияние) на разных континентах и не хотят их терять
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11 час.
Горыныч
В сортирах Каракаса!
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10 час.
Галина Смирнова
Новый штат, богатый газом, Присмотрел хозяйским глазом. Потому что у Мадуро Говорят, губа не дура!
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9 час.
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