"Жест отчаяния": раскрыта причина, из-за которой Трамп обрушился на Китай

В преддверии промежуточных выборов и на фоне растущей критики в отношении войны с Ираном президент США вновь выдвигает бездоказательные обвинения, порождая неопределенность вокруг визита китайского лидера.
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