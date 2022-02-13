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Военный эксперт: провокация в Донбассе возможна в любой момент - «Военное обозрение»

Военный эксперт: провокация в Донбассе возможна в любой момент - «Военное обозрение»

Череда визитов. Председатель ОБСЕ едет в Киев и Москву обсуждать Донбасс audio/mpegПрошедшие в Берлине переговоры политсоветников в "нормандском формате" завершились почти безрезультатно, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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