Военный эксперт: провокация в Донбассе возможна в любой момент - «Военное обозрение»

Череда визитов. Председатель ОБСЕ едет в Киев и Москву обсуждать Донбасс audio/mpegПрошедшие в Берлине переговоры политсоветников в "нормандском формате" завершились почти безрезультатно, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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