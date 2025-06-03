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Взрывы в Одессе: воздушная тревога охватила южные регионы Украины

Взрывы в Одессе: воздушная тревога охватила южные регионы Украины

В Одессе, расположенной на юге Украины, произошли взрывы, сообщает украинское издание. В регионе и ряде других областей объявлена воздушная тревога.

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