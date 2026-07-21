25 лучших песен K-Pop 2026 года (на данный момент) - 1

От экспериментальных электро-поп-бопов до бейл-фанк-бэнгеров и даже интерполяции самой известной корейской народной песни - музыкальный диапазон K-pop в 2026 году на сегодняшний день вошел в учебники мировой истории.
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